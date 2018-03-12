خروج 13 تلميذا بعد إسعافهم من الاختناق بالمنوفية والإبقاء على المشرفة وتلميذ

خروج 13 تلميذا بعد إسعافهم من الاختناق بالمنوفية والإبقاء على المشرفة وتلميذالإثنين، 12 مارس 2018 04:21 م
اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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خرج قبل قليل 13 تلميذًا من مستشفى الصدر بشبين الكوم، عقب إجراء الإسعافات اللازمة لهم، عقب إصابتهم بالاختناق، وتم الإبقاء على المشرفة وأحد التلاميذ .
كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى صدر شبين الكوم "ابتهال م ا" 28 سنة، مشرفة بالمدرسة الأمريكية بمدينة شبين الكوم، و14 تلميذًا مصابين بحالة اختناق من آثار بودرة طفاية حريق، وتم تلقى الإسعافات اللازمة وجارى متابعة الحالات.
وبالانتقال والفحص وسؤال المشرفة قررت قيام أحد التلاميذ بالعبث بتيل طفاية الحريق بالفصل، مما أدى إلى حدوث إبالاختناق نتيجة بودرة الطفاية .
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