حملة كلنا معاك من أجل مصر: السيسي أول رئيس يهتم بـ"عمال اليومية"







كتبت آية دعبس

قال سيد نصر، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر، إن المصريون عانوا بشدة فى الفترة بين 2011 و2013، بسبب غياب الأمن والاستقرار، ونجحت مصر فى تجاوز هذه المحنة بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "نصر"، فى كلمته بمؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال الجيزة المنعقد الآن: "حينما اكتشفت مصر حقل ظهر للغاز الطبيعى، لم يتمكن أحد من رفع صوته عليها، لأن الجميع يعلمون أن لدينا جيشا قادرا على صيانة حقوق دولته، وإسكات الجميع، فى الوقت الذى يجرى فيه تحقيق إنجازات عديدة تؤكد أن المستقبل للشباب، فلأول مرة نجد رئيسا يتحدث عن العمالة غير المنتظمة، والتأمين الصحى لكل الفلاحين والعمال".

وتابع منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، قائلا: "الرئيس شال كفنه على إيده، وما زال، وبيقول إن اللى يعتدى على مصر، بيعتدى عليه شخصيا، وإحنا جميعا بندعم الرئيس السيسي".

وفى سياق متصل، قال المهندس بدوى العقبى، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالحيزة، إن الشباب صنعوا ثورة 25 يناير، لكن هناك فصيلا خطف تلك الثورة، ولولا العناية الإلهية التى أنقذت مصر بثورة 30 يونيو لكان البلد قد ضاع، متابعا: "الرئيس السيسي أزاح خطر الإرهاب عن مصر، والآن مهما فعلوا فوالله لن نترك السيسي إلا وهو رئيس مصر فترة ثانية، وجميعنا يد واحدة خلفه لتظل راية مصر خفاقة".