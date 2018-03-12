video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملة كلنا معاك من أجل مصر: السيسي أول رئيس يهتم بـ"عمال اليومية"

الإثنين، 12 مارس 2018 01:19 م
حملة كلنا معاك من أجل مصر: السيسي أول رئيس يهتم بـ"عمال اليومية" عمال مصر فى مؤتمر لتأييد السيسي - أرشيفية





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال سيد نصر، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر، إن المصريون عانوا بشدة فى الفترة بين 2011 و2013، بسبب غياب الأمن والاستقرار، ونجحت مصر فى تجاوز هذه المحنة بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "نصر"، فى كلمته بمؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال الجيزة المنعقد الآن: "حينما اكتشفت مصر حقل ظهر للغاز الطبيعى، لم يتمكن أحد من رفع صوته عليها، لأن الجميع يعلمون أن لدينا جيشا قادرا على صيانة حقوق دولته، وإسكات الجميع، فى الوقت الذى يجرى فيه تحقيق إنجازات عديدة تؤكد أن المستقبل للشباب، فلأول مرة نجد رئيسا يتحدث عن العمالة غير المنتظمة، والتأمين الصحى لكل الفلاحين والعمال".

وتابع منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، قائلا: "الرئيس شال كفنه على إيده، وما زال، وبيقول إن اللى يعتدى على مصر، بيعتدى عليه شخصيا، وإحنا جميعا بندعم الرئيس السيسي".

وفى سياق متصل، قال المهندس بدوى العقبى، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالحيزة، إن الشباب صنعوا ثورة 25 يناير، لكن هناك فصيلا خطف تلك الثورة، ولولا العناية الإلهية التى أنقذت مصر بثورة 30 يونيو لكان البلد قد ضاع، متابعا: "الرئيس السيسي أزاح خطر الإرهاب عن مصر، والآن مهما فعلوا فوالله لن نترك السيسي إلا وهو رئيس مصر فترة ثانية، وجميعنا يد واحدة خلفه لتظل راية مصر خفاقة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس نقابة الكيماويات بمؤتمر دعم السيسى: "نؤيد رئيسا انحاز لعمال مصر"

اتحاد عمال مصر

اتحاد عمال مصر بالجيزة

السيسي

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة