حكماء ليبيا يطالبون المشير حفتر بالتدخل الفورى لبسط الأمن والدفاع عن الوطن

حكماء ليبيا يطالبون المشير حفتر بالتدخل الفورى لبسط الأمن والدفاع عن الوطنالإثنين، 12 مارس 2018 05:07 م
القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب - أحمد جمعة
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طالب أعيان وحكماء ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدنى فى المنطقة الجنوبية والغربية بليبيا القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية التدخل الفورى والعاجل لبسط الأمن والدفاع عن الوطن، مؤكدين رفعهم الغطاء الاجتماعى عن كل من تسول له نفسه اشاعة الفوضى والجريمة.
وأكد أعيان وحكماء ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني فى المنطقة الجنوبية والغربية عبر بيان صحفى، الاثنين، ان الجنوب الليبى مسؤولية كل الليبيين بسبب اتساع رقعته الجغرافية وبما تحتويه من جل أسباب الحياة للدولة.
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