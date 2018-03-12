حزب ليبرمان يهدد بالانسحاب من الحكومة حال إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية







غزة (أ ش أ)

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذى يتزعمه وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان هدد بالانسحاب من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون يتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية فى الجيش الإسرائيلى بقراءته الثالثة فى الكنيست.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أنه وفقا لحل وسط تم التوصل إليه فى وقت متأخر من الليلة الماضية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان الذى ينتمى لحزب التوراة اليهودى المتحد، فإن مشروع القانون سيمرر قراءته الأولى قبل الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2019 والقراءة الثانية والثالثة خلال الدورة الصيفية للكنيست.

وفى المقابل، وعد اليهود المتشددون "الحريديم" بالتصويت لصالح ميزانية الدولة فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، أفادت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على أربعة أشخاص من بينهم مسؤول بارز فى بلدية القدس، بتهمة الرشوة والاحتيال وسوء استخدام السلطة.

وعقب عملية الاعتقال، أجرت الشرطة عمليات تفتيش فى منازل المشتبه بهم ومكاتبهم كما نقلتهم إلى المحكمة فى ريشون لتسيون لعقد جلسة استماع لهم فى وقت لاحق من اليوم الاثنين.