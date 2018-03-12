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الإثنين، 12 مارس 2018 12:16 م
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حركة طالبان تسيطر على وسط منطقة بغرب أفغانستان

الإثنين، 12 مارس 2018 10:37 ص
حركة طالبان تسيطر على وسط منطقة بغرب أفغانستان طالبان - أرشيفية





رويترز
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قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن مقاتلين من حركة طالبان سيطروا على وسط منطقة فى إقليم فراه بغرب أفغانستان على الحدود مع إيران والذى شهد معارك ضارية بينهم وبين قوات الأمن الحكومية فى الشهور القليلة الماضية.

وقال ناصر مهرى المتحدث باسم حاكم الإقليم إن مجموعة كبيرة من المقاتلين سيطرت على وسط منطقة أنار دره مساء أمس الأحد بعد ساعات من القتال، ولا تزال قوات الشرطة وأجهزة المخابرات مسيطرة على مقراتها.

وقال قارى يوسف أحمدى المتحدث باسم طالبان إن مقاتلى الحركة قتلوا 15 شرطيا وسيطروا على مركبات عسكرية وكمية كبيرة من الذخائر.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان مسؤولين محليين وقوع خسائر كبيرة فى صفوف القوات الخاصة على يد حركة طالبان فى منطقة أخرى فى فراه، وهو إقليم فقير ومنعزل تبذل الحكومة جهودا كبيرة منذ وقت طويل لفرض السيطرة عليه.

وتزايدت الضغوط على إقليم فراه مع تسبب ضربات جوية أمريكية وعمليات للجيش الأفغانى فى مقتل عدد كبير من مقاتلى طالبان فى إقليم هلمند المجاور، مركز الأفيون فى أفغانستان ومهد حركة طالبان.

 

 


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