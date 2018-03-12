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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف فتاة واغتصابها بالجيزة

الإثنين، 12 مارس 2018 03:13 م
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف فتاة واغتصابها بالجيزة حبس - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة قسم الجيزة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف فتاة أثناء عودتها من العمل وتناوبوا اغتصابها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بعرض الفتاة المجنى عليها على الطب الشرعى للكشف عليها.

 

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، أفادت فيه أنها أثناء عودتها من عملها بأحد المصانع، استقلت توك توك بمنطقة المنيب للعودة لمنزلها، إلا أنها فوجئت بشخص مجهول يستقل التوك توك بصحبتها وبحوزته مطواة هددها بها، كما هدد السائق، وأجبره على التوجه لمنطقة نائية.

 

وأضافت المجنى عليها، أن المتهم أجبر السائق على مغادرة المكان، ثم اتصل على اثنين من أصدقائه وطلب منهم الحضور، حيث حضرا يستقلان توك توك يقوده أحدهما، وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح، ثم تركوها فى حالة إعياء وفروا هاربين.

 

واستنادا إلى الأوصاف التى أدلت بها المجنى عليها، الخاصة بالمتهمين، بدأ رجال المباحث فى تكوين فريق بحث مكون من الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد أحمد يوسف، وأمناء الشرطة ربيع مبروك، وسيد عبد الله، ومحمود صلاح، وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسى بارتكاب الجريمة، عاطل شهرته "الحسينى"، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

 

وبمواجهة المتهم أمام العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد طارق حمزة مفتش المباحث الجنائية، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن هوية شريكيه "مصطفى أوزعة" و"محمود ودنة"، وعلى الفور تم القبض عليهما قبل مرور 4 ساعات على ارتكابهم الجريمة.

 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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