حبس مدير التفتيش المالى بالإسماعيلية 4 أيام لاتهامه بتلقى رشوة







الإسماعيلية – صبرى غانم

قررت نيابة مركز الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حبس مدير التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تلقيه رشوة والتربح من وظيفته.

وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقوا القبض على المتهم "مجدى.ع.ح.ا" 54 عاما مدير التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الإسماعيلية، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية عقب تفريغ تسجيلات له تفيد بحصوله على رشوة 20 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءات ترخيص مصنع ملابس جاهزة له فى المنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وكان المستشار أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية قرر ضبط وإحضار للمتهم عقب تفريغ المحادثات التى تم تسجيلها بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت الى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية مفادها قيام المتهم "مجدى.ع.ح.ا" القائم بأعمال مدير التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة بالحصول على مبلغ رشوة 20 ألف جنيه من أصل المبلغ المتفق عليه 40 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية، مقابل تسهيل إجراءات ترخيص مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيل وتصوير لقاءاتهم ومحادثاتهم التليفونية، وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهم داخل مكتبه بديوان عام المحافظه، واصطحابه إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، وتم التحفظ على تم التحفظ على المتهم وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم .