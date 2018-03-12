حبس عاطل 4 ايام بعد ضبطه وبحوزته 70 تربة حشيش

وكانت رجال مباحث قسم شرطة برج العرب، ألقت القبض على عاطل بحوزته 70 طربة من مخدر الحشيش، معدة للاتجار والتوزيع.

تلقى اللواء مصطفى النـمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي، مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، باكتشاف نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة يزاوله عاطل يدعى "ج. أ.ف " 53 سنه مقيم برج العرب القديم، ويتخذ من مسكنا مكانا لتوزيع المواد المخدرة على عملائه.

البدايه عندما توصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة برج العرب السرية، لمعلومات مؤكدة بقيام رجل مسن بالاتجار فى المواد المخدرة، والتوزيع على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإستئذان النيابة العامة، تم تتبع المتهم وضبطه متلبس ا بكمية من مخدر الحشيش تبلغ 70 طربة،

وتحرر محضر بالواقعة جنايات قسم برج العرب، وقال عرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

