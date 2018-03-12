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الإثنين، 12 مارس 2018 10:21 م
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حبس عاطل 4 ايام بعد ضبطه وبحوزته 70 تربة حشيش

الإثنين، 12 مارس 2018 06:59 م
حبس عاطل 4 ايام بعد ضبطه وبحوزته 70 تربة حشيش مخدر الحشيش أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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أمر المستشار عبد الناصر عريف، مدير نيابة برج العرب بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطه متلبسا وبحوزته 70 طربة من مخدر الحشيش بغرض التوزيع على عملائه.

وكانت رجال مباحث قسم شرطة برج العرب، ألقت القبض على  عاطل  بحوزته 70  طربة من مخدر الحشيش، معدة للاتجار والتوزيع.

تلقى اللواء مصطفى النـمر، مدير أمن الإسكندرية،  إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي، مفاده تمكن  ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، باكتشاف نشاط إجرامي بالاتجار في المواد  المخدرة يزاوله عاطل يدعى  "ج. أ.ف " 53 سنه مقيم برج العرب القديم، ويتخذ من مسكنا مكانا لتوزيع المواد المخدرة على عملائه.

البدايه عندما توصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة برج العرب السرية، لمعلومات مؤكدة بقيام رجل مسن بالاتجار فى المواد المخدرة، والتوزيع على عملائه،  وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإستئذان النيابة العامة، تم تتبع المتهم وضبطه متلبس ا بكمية من مخدر الحشيش تبلغ 70 طربة،

وتحرر محضر بالواقعة جنايات قسم برج العرب، وقال عرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

 

 


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