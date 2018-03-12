حبس عاطل شرع فى قتل والده للحصول على مال لشراء مخدرات بمنيا القمح







الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة برئاسة محمد المراكبى رئيس النيابة وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع فى قتل والده، وإصابته بطعنات بالصدر بمقص حديدى، كما أصاب نجل شقيقه أثناء تدخله للدفاع عن والده، لمطالبته بأخذ مال عنوة من والده المسن لشراء المخدرات.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "محمد.ع.ع" 72 سنة عامل لمستشفى منيا القمح العام، مصابا بـ3 طعنات بالصدر والساق بمقص حديدى، كما وصل "محمد.س.م.ع" 22 سنة لمستشفى خاص بالزقازيق مصابا بطعنات، وتحرر عن لك المحضر رقم 17032 لسنة 2018 جنح منيا القمح.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، قيام "ع.م.ع" 43 سنة عاطل بارتكاب الواقعة، بسبب رغبته فى أخذ فلوس من والده عنوة من أجل شراء المخدرات، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.