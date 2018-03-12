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الإثنين، 12 مارس 2018 07:14 م
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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 50 ألف قرص مخدر قبل بيعها فى العجوزة

الإثنين، 12 مارس 2018 03:25 م
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 50 ألف قرص مخدر قبل بيعها فى العجوزة مواد مخدرات - أرشيفية





كتب سليم على
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قررت نيابة العجوزة، حبس عاطلين، ضبط بحوزتهما 50 ألف قرص مخدر، قبل بيعها بدائرة القسم.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، ورد لهم معلومات بقيام المتهمين "أشرف.س" و"سامر.س" بالاتجار فى المواد المخدرة، وبالتحريات تبين اتهامهما فى قضايا اتجار بالمواد المخدرة سابقا.

 

وأشارت التحقيقات، إلى ان رجال المباحث من خلال إعداد الأكمنة تمكنوا من ضبط المتهمين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 50 ألف قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما.

 

 

 

 

 


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