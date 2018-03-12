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حبس رئيس مكتب الشهر العقارى بأبو المطامير وسكرتير محكمة بتهمة التزوير

الإثنين، 12 مارس 2018 04:13 م
حبس رئيس مكتب الشهر العقارى بأبو المطامير وسكرتير محكمة بتهمة التزوير أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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قرر، قبل قليل، المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابة وسط دمنهور حبس رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بأبو المطامير وموثق بمكتب الشهر العقارى بكفر الدوار وسكرتير جلسة محكمة أبو المطامير الكلية ومحام وسائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وردت معلومات لضباط  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام "محمد.ع.ا" رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بأبو المطامير، و"محمد.ع.ن.ع" موثق بمكتب توثيق كفر الدوار، و"هانى.ص.ط" سكرتير محكمة أبو المطامير الكلية، و"سلامة.م.ض" محام، و"أحمد.م.ع" محام، و"أبو القاسم.م.أ" سائق بتكوين عصابة لتزوير عقود الأراضى الزراعية والأطيان المملوكة للغير وبيعها عن طريق التزوير للأخير.

 

وأضافت تحريات مباحث الإدارة العامة للأموال العامة بغرب الدلتا بقيام أفراد التشكيل بتزوير المحررات الرسمية والعقود الخاصة بمساحة 85 فدانا والمملوكة للدكتور السيد محمد عبد الرسول المدرس بكلية الهندسة بجامعة المنصورة والكائنة بزمام جمعية الريشات بمنطقة المهدية التابعة لقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير وتسجيلها باسم المتهم الأخير "أبو القاسم.م.ع" محققين أرباحا خيالية، بالاستعلام عن ملكية الأرض من الجهات المختلفة من زراعة ورى ووحدة محلية أفادت بملكية الأستاذ الجامعى للأرض وعدم صحة العقود التى حررها المتهمون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو الأحول رئيس النيابة التحقيق، وقرر حبس 5 من المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل المتهم  السادس مؤقتا من سراى النيابة.


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