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جهود لكشف هوية سارق محل ملابس شهير فى الدقى

الإثنين، 12 مارس 2018 02:00 ص
جهود لكشف هوية سارق محل ملابس شهير فى الدقى محل ملابس أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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يواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف هوية مجهول استولى على ملابس من محل شهير بالدقى وفر هاربا بعدما فشل فى كسر خزينة المحل لسرقة ما بها من أموال.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد تعرض محل ملابس شهير للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن مجهول سرق كمية من الملابس المعروضة للبيع، وحاول كسر الخزينة إلا أنه عجز عن فتحها.

تحرر  محضر بالواقعة، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم والقبض عليه، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

 

 


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