جهاز المشروعات الصغيرة: مولنا 48 ألف مشروع بالإسكندرية بين 1992 و2017







كتب إسلام سعيد

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز حريص على تذليل كل الصعوبات والمشكلات التى يواجهها الشباب فى مشروعاتهم، مشيرة إلى أن استراتيجيته فى المرحلة المقبلة ترتكز على التوسع والتنويع فى مجالات التمويل، لتخدم كل قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تقديم عدد من التيسيرات المالية وغير المالية، بما يساهم فى إتاحة فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الدخول فى مجال العمل الحر.



وحول الأنشطة التنموية التى أنجزها جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، صرحت نيفين جامع بأن الجهاز موّل فى الفترة من 1992 حتى نهاية 2017 ما يقرب من 48 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، بإجمالى 1.2 مليار جنيه، ما أتاح أكثر من 100 ألف فرصة عمل، إضافة الى المنح التى قدمها لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بالإسكندرية، وبلغت 131.7 مليون جنيه، أتاحت 17 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وأوضحت نيفين جامع، فى كلمتها بجلسة "التشغيل والحد من البطالة" ضمن فعاليات منتدى الشباب المقام بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية رئيس الوزراء، وبحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ومئات من الضباب والفتيات من أبناء المحافظة، أن الجهاز ضخ خلال 2017 حوالى 195 مليون جنيه لتمويل 8 آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر لأبناء الإسكندرية، أتاحت أكثر من 13 ألف فرصة عمل، إضافة لإتاحة منح تقترب من 4 ملايين جنيه، لتمويل مشروعات تنمية مجتمعية أتاحت حوالى 126 ألف يومية عمل.

وأشارت المدير التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن ثقافة العمل الحر إحدى محاور استراتيجية الجهاز، وتتماشى مع توجيهات الدولة ورؤية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتطوير، علاوة على إتاحة التمويل والدعم الفنى الملائم، وتوفير الأدوات اللازمة للابتكار والمواهب، ما يؤدى لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ذات مردود اقتصادى لهم وللمجتمع بدلا من السعى خلف الوظائف التقليدية.

جدير بالذكر، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شارك فى كل مؤتمرات الشباب التى عُقدت فى محافظات مصر المختلفة، وعرض خلالها الخدمات التى يقدمها للشباب، والفرص المتاحة لهم لبدء مشروعاتهم، وأنواع الدعم والمساندة التى يوفرها فى كل المجالات.