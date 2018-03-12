جهاز المشروعات الصغيرة: الحكومة الكندية شريك فى دعم ريادة الأعمال







كتب إسلام سعيد

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الحكومة الكندية من أهم شركاء التنمية فى عدد من البرامج التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية شريك أساسى فى تمويل استراتيجية العمل الحر، بهدف تأهيل وتدريب رواد الأعمال فى مصر، والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك على هامش تكريم السفارة الكندية بالقاهرة لرئيس جهاز تنمية المشروعات، نيفين جامع، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة وتكريم رائدات التطوير والتغيير، وجاء التكريم تقديرا للمجهودات التنموية المتعددة التى تقوم بها نيفين جامع كرئيس تنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المسؤول عن تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والدولية، للنهوض بهذا القطاع والتوسع فى إنشاء وتمويل مشروعات الشباب.

وفى هذا الإطار، قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن نيفين جامع عضو فى عديد من المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل شركة ريفى لخدمات المشروعات متناهية الصغر، وشركة "أيادى"، مشيرا إلى أن التكريم يأتى تتويجا للمجهود الكبير فى تشجيع المرأة على ريادة الأعمال، والتشغيل الذاتى من خلال العمل الحر، وتوفير كل سبل الدعم لمشروعات المرأة سواء بالتمويل أو الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى، ولدورها فى دعم المشروعات الصغيرة لسنوات طويلة، سواء من خلال البنوك التى عملت بها أو عبر موقعها كرئيس لقطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى استطاعت خلالها تطوير محفظة القطاع المالية والوصول بها إلى مليار جنيه.

وأشارت إلي أن هذا التكريم يعد تكريما لكافة العاملين في جهاز تنمية المشروعات ويحفز الجميع علي بذل المزيد من الجهد لتطوير هذا القطاع ومشاركته بشكل فعال في حركة التنمية الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن.