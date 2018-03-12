جنازة عسكرية بمطار سوهاج لشهيد الواجب بالعملية الشاملة سيناء 2018







سوهاج محمود مقبول

شهد مطار سوهاج الدولى اليوم الإثنين، جنازة عسكرية للملازم أول الشهيد محمد طلعت عبد الراضى ابن مركز ساقلته والذى استشهد أمس الأحد، خلال العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب سيناء 2018.

كان فى استقبال الجثمان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء هانى حمزة مساعد لقطاع الشمال نائبا عن اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير لأمن سوهاج، والعميد تامر إسماعيل المستشار العسكرى، وقائد مطار سوهاج الحربى، وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ووالد الشهيد، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلته.

ومن جانبه، نعى الدكتور أيمن عبد المنعم الشهيد، مؤكدًا وقوف الشعب المصرى خلف شرطة بلاده وقواته المسلحة، وقيادته الحكيمة للقضاء على الإرهاب والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة، رغم أننا نودع بين الحين والآخر رجالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

و تنقل سيارة الاسعاف جثمان الشهيد، الى قريته الطوايل بمركز ساقلته، حيث ينتظره اهالى الشهيد، و العديد من أهالى القرية لتشييع جثمان الشهيد الى مثواه الاخير بمقابر العائلة.