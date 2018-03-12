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جمعية المصدرين: صادراتنا لأفريقيا 0.5% من وارداتها البالغة 360 مليار دولار

الإثنين، 12 مارس 2018 11:57 ص
جمعية المصدرين: صادراتنا لأفريقيا 0.5% من وارداتها البالغة 360 مليار دولار خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين "إكسبولينك"





كتب إسلام سعيد
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قال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، إن صادرات مصر للدولة الأفريقية لا تتعدى 4 مليارات دولار سنويا، من إجمالى 360 مليار دولار قيمة واردات القارة الأفريقية، أى أن حصتنا 0.5% فقط.

وأضاف "الميقاتى"، خلال اجتماع مع هيئة المعارض اليوم الاثنين، للإعداد لمعرض القاهرة الدولى فى دورته الحادية والخمسين، إن مشاركة 22 دولة فى المعرض فرصة جيدة لفتح آفاق استثمارية جديدة، متابعا: "لدينا شركات مصرية خرجت للاستثمار فى زامبيا وأنجولا وغيرهما".

وأكد رئيس جمعية المصدرين فى كلمته خلال الاجتماع، أنه من المقرر تنظيم 14 بعثة تجارية لأفريقيا ودول عربية فى 6 قطاعات اقتصادية مختلفة، بهدف توسيع تواجدنا فى هذه الأسواق، وزيادة التجارة البينية، كما تسعى الجمعية خلال يونيو المقبل لتنظيم المؤتمر العربى الأفريقى لتنمية التعاون المشترك.

 
 
 
 
 
 

 


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