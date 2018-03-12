جامعة دمياط ترشح 2 من العملين للتمثيل فى صندوق تحسين العاملين المدنيين







دمياط-معتز الشربينى

أعلنت جامعة دمياط،تَرشيح كلاً من محمد محمود العباسي أخصائي شئون مالية بإدارة الجامعة،وإيهاب زاهر رجب أخصائي حاسبات بالإدارة العامة للجامعة لتمثيل الجامعة فى صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وأشار بيان للجامعة أن آخر موعد لتنازل أحدهما للأخر،هو غداً الثلاثاء فى تمام الساعة الــ11 صباحاً، على أن يكون التنازل كتابياً، ويقدم بشخص المرشح .

وأضاف البيان أنه فى حالة استمرار المرشحان سيتم عقد الانتخابات لاختيار أحدهما عن طريق العاملين بالإدارة العامة للجامعة، وكليات الجامعة الثمانية، وسيكون ذلك يوم الأحد 18مارس 2018 فى مواعيد العمل الرسمية.

كما سيتم توفير صندوق لوضع الاستمارات بها فى مبنى الإدارة العامة، وصندوقين أخرين بالمدن الجامعية، وعلى كل عميد كلية التفضل بتوفير صندوق لوضع استمارات الترشيح فيه طوال يوم الأحد فى مواعيد العمل، وسيتم طباعة استمارات بعدد العاملين بكل كلية بالإدارة العامة والمدن الجامعية، وتسليمها صباح يوم الانتخابات، ويقوم كل عميد كلية بإختيار لجنة ثلاثية لرصد الأصوات من واقع الاستمارات، وتسليمها لأمين عام الجامعة،وكذلك مدير عام المدن الجامعية بعمل الشيء نفسه، ويشكل أمين عام الجامعة لجنة ثلاثية لفحص أصوات الإدارة العامة للجامعة، وكما تشكل لجنة عليا لإعلان النتيجة من واقع نتائج الصناديق المختلفة .