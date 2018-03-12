جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر "المشروعات القومية ودورها فى تنمية المجتمع" الأربعاء

جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر "المشروعات القومية ودورها فى تنمية المجتمع" الأربعاءالإثنين، 12 مارس 2018 01:00 ص
جامعة بورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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تنظم جامعة بورسعيد الأربعاء المقبل الموافق 14 أبريل 2018 مؤتمرها الإقليمى "المشروعات القومية ودورها الاجتماعى فى تنمية المجتمع العربى" الذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و المحافظ اللواء عادل الغضبان.
ويناقش المؤتمر عدة محاور من بينها تاريخ المشروعات القومية فى الأقطار العربية ودور ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب فى المشروعات القومية بالوطن العربى ومشروع محور قناة السويس ومدينة نيوم "بين السعودية ومصر والأردن".
وقال الدكتور مهدى محمد القصاص أستاذ علم الاجتماع بـ كلية الآداب جامعة المنصورة ومقرر المؤتمر لـ"اليوم السابع" إن المؤتمر يتيح للمشاركين عرض نماذج من المشروعات القومية الناجحة فى مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية على مدار يومين.
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