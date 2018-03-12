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ثلاثة مواطنين يتهمون شخصا بالنصب والاستيلاء على محاصيلهم الزراعية بالمنوفية

الإثنين، 12 مارس 2018 06:51 م
ثلاثة مواطنين يتهمون شخصا بالنصب والاستيلاء على محاصيلهم الزراعية بالمنوفية محاصيل زراعيه - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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حرر ثلاثة مواطنين، محضرا يتهمون فيه شخص بالنصب والاستيلاء على محاصيلهم الزراعية دون تسديد المبالغ المتفق عليها بدائرة مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية . 

تلقى اللواء  أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم كلا من " ح .  س .  و "  44 سنه، بدون عمل، و " ع .  م .  ع " 29سنه،  مؤهل متوسط، و " ر .  ع .  ع  " 44 سنه، عامل،  وجميعهم مقيمين أسيوط، بتضررهم من " ع .  م .  ج " 31 سنه، ليسانس حقوق ومقيم سرس الليان وآخرين لقيامهم بالنصب عليهم والإستيلاء علي محاصيل أرضهم الزراعية والتهرب من سداد المبلغ المالي المتفق عليه .

وبناء على تكليف من العميد سيد سلطان، مدير ادارة البحث الجنائى، لوحدة مباحث قسم شرطة سرس الليان بضبط المتهم المذكور تمكنت ضباط مباحث وحدة المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بمانسب إليه وتعهد بسداد المبلغ المالي .    

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 824 إداري قسم سرس الليان لسنة 201، بالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المذكور من ديوان القسم مالم يكن مطلوباً لسبب آخر . 


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