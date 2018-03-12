تيلرسون يقطع رحلته إلى أفريقيا ويعود إلى واشنطن







رويترز

قطع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون أول رحلة له إلى أفريقيا ليعود إلى واشنطن بسبب أمور عاجلة تتعلق بالعمل، وكان من المقرر أن تستمر الرحلة يوما آخر.

وقال متحدث باسم تيلرسون لصحفيين مرافقين له فى الرحلة إن خطط سفر تيلرسون تغيرت وإنه ربما يصل إلى واشنطن فى ساعة مبكرة من صباح غد الثلاثاء وليس مساء غد.