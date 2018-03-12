توقيع اتفاقية تعاون علمى بين جامعة طنطا والجامعة الأمريكية فى الإمارات

توقيع اتفاقية تعاون علمى بين جامعة طنطا والجامعة الأمريكية فى الإماراتالإثنين، 12 مارس 2018 04:37 م
الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - أحمد زيادة
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وقع الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور مثنى عبد الرازق رئيس الجامعة الأمريكية فى الإمارات اتفاقية تعاون بين الجامعتين فى المجال العلمى والأكاديمى، وتعد هذه الاتفاقية هى الأولى من نوعها، حيث تهدف إلى تطوير الجانب الأكاديمى للطلاب وتعزيز الشراكات المؤسسية بين الطرفين على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى كل التخصصات، وكذا تعميق الاستفادة من خبرات الجامعتين لدعم وتطوير المجال العلمى والأكاديمى والتطبيقى، كما تضمنت الاتفاقية استحداث برامج وتخصصات جديدة سوف يتم تطبيقها لأول مرة فى الجامعات المصرية من خلال جامعة طنطا الأمر الذى سيفتح العديد من المجالات التطبيقية التى تتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالى والمستقبلى اعتماداً على تطوير مجالات الإبداع والابتكار فى كل الأصعدة والمجالات.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور طارق عبد السلام عميد كلية القانون بالجامعة الأمريكية فى الإمارات، والدكتور وائل الجندى الأستاذ بذات الكلية، وأحمد محيى الدين مدير إدارة الفعاليات والاستثمار بالجامعة الأمريكية فى الإمارات، والدكتور علاء حلويش الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.
وأكد كلا الطرفين حرصهما على تفعيل بنود الاتفاقية وفقاً لخطة تشغيلية مرفقة ببرنامج زمنى مقنن تحت إشراف متخصصين من الطرفين.
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