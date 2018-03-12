توافد عمال الكيماويات للمشاركة فى مؤتمر دعم السيسى بالأميرية







كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل، توافد الآلاف من العاملين بالكيماويات وشركات الأدوية، للمشاركة فى المؤتمر العمالى الجماهيرى الحاشد للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة، برئاسة المهندس عماد حمدى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمنطقة الأميرية.