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الإثنين، 12 مارس 2018 03:34 م
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تنفيذ 1059 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الإثنين، 12 مارس 2018 12:38 م
تنفيذ 1059 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية





الفيوم - رباب الجالى
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شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تمكنت خلالها من تنفيذ 1059 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، وضبط 6 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و5 قضايا اتجار بالمخدرات.

 

كما ضبطت أجهزة الأمن متهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و8 قضايا معاكسات فى مجال الآداب العامة، و12 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و72 قضية تموين متنوعة، و68 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و2038 مخالفة وجنحة مرورية، و471 حالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.


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