تمشيط 13مزرعة وفحص 316 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث مركز السادات وشبين الكوم للقبض على الخارجين عن القانون والقضاء على المخالفات.

وأسفرت الحملة عن فحص 13 مزرعة دائرة مركز السادات، فحص 45 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين عدا 2 حاله إيجابية بإجمالى 3 أحكام لكل من "س س أ" مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" الحكم حبس شهر قضية "تبديد" الحكم حبس شهر، و "ح خ ح" مقيم بنى سويف مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب " الحكم حبس شهر .

كما تمكنت الحملة من فحص 9 أشخاص تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 127 شقة مفروشة و 262 شخصا من قاطنيها بدائرة مركز السادات تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 14 قضية إشغالات مقاهى بدائرة مركز السادات و6 قضايا مخالفات المحال العامة، وقضية مخالفات مقاهي، وفى مجال فحص الأجانب تم فحص 4 سوريين تبين أن إقاماتهم سارية.