تكريم عامل بمطار القاهرة عثر على 20 ألف دولار وسلمها للشرطة

تكريم عامل بمطار القاهرة عثر على 20 ألف دولار وسلمها للشرطةالإثنين، 12 مارس 2018 07:07 م
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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كرم المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الاثنين، على خلف عبد الحميد من العاملين بالشركة الدولية لخدمات المطارات لأمانته، حيث عثر على شنطة بها عشرة آلاف دولار، فى صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، وسلمها إلى شرطة المطار والتى سلمتها إلى الراكب الذى تصادف توجهه حينها إلى الشرطة لتحرير محضر بفقد الحقيبة، وعرض مكافأة مالية للعامل إلا أنه رفضها.
جاء التكريم بناء على توجيه من المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مشددا على ضرورة تكريم الموظفين الامناء والمجتهدين فى العمل تحفيزا لهم ودافعا لتقديم المزيد من العطاء لشركاتهم.
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