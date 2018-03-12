تكريم رئيس جامعة أسوان لاختياره ضمن أفضل مائة شخصية عربية







أسوان - صلاح المسن

أقامت كلية الآداب بجامعة أسوان، اليوم ،حفل تكريم بمناسبة اختيار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ضمن أفضل مائة شخصية عربية.

حضر الاحتفال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة السابق الدكتور علي عباس دندراوي ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس واتحاد طلاب الكلية والجامعة والدكتور محمد عبد الوهاب ابونحول عميد كلية زراعة جامعة أسيوط السابق والدكتور عبدالحكيم رزق الأستاذ بكلية التربية الرياضية والدكتور شكري حسين القنتيري عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية

وأصدرت جامعة أسوان بيانا صحفيا اوضحت فيه أن حفل تكريم الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان هو بمناسبة اختياره ، ضمن أفضل مائة شخصية علي مستوي الوطن العربي ومرور عام علي توليه المسؤلية رئيسا لجامعة أسوان منذ مارس 2017

حيث بدأت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم عرض فليم تسجيلي أعده طلاب كلية الآداب عن الإنجازات التي تمت خلال العام ومنها علي سبيل المثال نقل 6 كليات الي مدينة أسوان الجديدة وبداية الدراسة بها تخصيص أرض بمدينة حلايب وشلاتين للإقامة فرع لجامعة بأربعة كليات ذات طبيعية خاصة مرتبطة بالبيئة المحيطة بمحافظة البحر الاحمر .

وقدم عميد كلية الآداب درع الكلية لرئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب تعبيرا عن أحلامهم البسيطة التي يرونها تتحقق علي يدي رئيس جامعة أسوان

ووجه الدكتور غلاب كلمة الي أبنائه الطلاب بالعمل والجهد المتواصل نستطيع تحقيق المزيد من النجاحات لجامعة أسوان وأنهم يعملون علي تقديم مستوي تعليمي متميز يخدم الطلاب ومنح خريجي الجامعة اليات المنافسة في سوق العمل

كما ذكرالدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان مراحل التطور الذي تشهده الجامعة وخاصة استقطاب الطلاب الوافدين الي جامعة أسوان والدراسة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل الذي تزامنت الدراسة به مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل محافظة اسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون للقارة السمراء.

وفي نهاية الحفل ألقي رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب وعضو إتحاد طلاب الجامعة التحية والتقدير لرئيس الجامعة لتشريفه بالحضور وقال ان الدكتور أحمد غلاب بالنسبة له أبا وقدوة قبل ان يكون رئيس لجامعة أسوان.