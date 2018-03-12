تقارير إعلامية: حكومة كردستان العراق تسلم بغداد 855 داعشياً







كتب - أحمد جمعة

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن قيام اقليم كردستان بتسليم الحكومة الاتحادية 855 من عناصر تنظيم داعش الارهابي، المحتجزين لدى الاقليم.

وقال المصدر، لوسائل إعلام عراقية ،اليوم الاثنين، ان الحكومة الاتحادية تسلمت، اليوم، 855 داعشياً من كردستان كانت تحتجزهم فى معتقلاتها.

وأوضح المصدرأن هذا العدد يأتى من أصل 5000 داعشى معتقل لدى الاقليم حسب احصائيات، خصوصا أن الاقليم رفض إلى هذه اللحظة تسليم دواعش الحويجة الذين يفوق عددهم ألفى معتقل بحجة التحقيق.