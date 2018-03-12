تفاصيل مقتل شاب وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة بالسويس







السويس- سيد نون

قُتل شاب وأصيب ثلاثة آخرين فى معركة بمنطقة كفر سليم فى حى الأربعين بمحافظة السويس، بسبب خلافات بين أهل المنطقة، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج والمتوفى لمشرحة مستشفى السويس العام.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، أن مقاول خدمات بترولية ونجله بديوان عام المحافظة، قتلوا شاب وأصابوا ثلاثة آخرين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر سليم بحى الأربعين بسبب نشوب خلاف على "ركن" سيارة بطريق ناصر بالمحافظة، تطور بقيام المتهمين بإطلاق الرصاص والشماريخ على المتوفى والمصابين.

وتواجد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس أمام مشرحة مستشفيي السويس العام حتى خروج جثمان الشاب المتوفى، خاصة مع تواجد المئات من الأهالى فى محيط المشرحة استعدادا لخروج الجثمان، وتمكن مدير الأمن من الحفاظ على الهدوء.

وألقت مباحث مديرية أمن السويس بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، والمقدم على جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، والنقيب مازن مؤنس مباحث الأربعين، القبض على المتهمين وهم مقاول الخدمات البترولية " أحمد. ح " وشقيقة عبد العظيم ونجلة محمد الموظف بديوان عام محافظة السويس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات مباحث مديرية أمن السويس، أن ما حدث وتسبب فى حدوث جريمة القتل، هو قيام "محمد . أ " الموظف بديوان محافظة السويس بالتشاجر مع شباب بطريق ناصر بسبب ركن سيارته وتطورت إلى مشاجرة، قاموا على إثرها بالذهاب إلى قسم شرطة الأربعين ثم تم التصالح بالقسم، وبعد خروج موظف ديوان المحافظة من قسم الشرطة ذهب إلى والده ثم عاد هو ووالده وشقيق والده إلى مكان الواقعة، وعندما لم يجدوهم سألوا عن الشباب فتم إبلاغهم أنهم يقومون بلعب الكره داخل ملعب كفر سليم.

وأوضحت التحقيقات، أن المقاول وشقيقه ونجله ومجموعة من العاملين لديهم ذهبوا إلى الشباب بملعب الكره وتشاجروا معهم وأطلق المقاول ونجله وشقيقه الرصاص والأعيرة النارية والشماريخ على الشباب وقتل على الفور " إبراهيم . أ " بعد اصابته بطلقتين، كما قام أحد المتهمين بضربه على رأسه بألة حادة، كما أصيب ثلاثة اخرين بأعيرة نارية من بينهم شقيق الشاب المتوفى.

وقامت النيابة العامة بالاستماع إلى عدد من الشهود الذين كانوا متواجدين بالقرب من مكان إطلاق الرصاص على الشباب، والذى أكد اثنين من الشهود أن المقاول ونجله وشقيق المقاول وأخرين معهم اطلقوا الرصاص مرات عديدة، بجانب استخدامهم كميات كبيرة من الشماريخ التى تم إطلاقها.

وأكدت تحريات مباحث مديرية أمن السويس، أن المقدم على جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين والنقيب مازن مؤنس مباحث الأربعين تمكنوا من القبض على المقاول وشقيقه ونجله بعد ارتكابهم الجريمة بـ 60 دقيقة فقط، وتم تحرير محاضر داخل قسم شرطة الأربعين بالسويس فى حضور المتهمين، وبحضور القيادات الأمنية لمديرية أمن السويس.

وقررت النيابة العامة، عرض جثه الشاب المتوفى " إبراهيم . أ " على الطب الشرعى وإرسال تقرير للنيابة، كما قامت النيابة بالاستماع إلى أقوال المصابين فى الحادث من بينهم شقيق الشاب المتوفى واثنين آخرين داخل مستشفى السويس العام.

وأكدت التقرير الطبى الصادر من مستشفى السويس العام، أن المصابين الثلاثة بالحادث مصابين بأعيرة نارية بالصدر بأماكن مختلفة من الجسد، ومن بينهم المصاب بحروق أيضًا بسبب إصابته بطلقات الشماريخ.