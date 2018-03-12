تفاصيل خطف شاب لطفل وهتك عرضه بمدينة بدر







كتب : أحمد حسنى

بدأت نيابة القاهرة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع شاب خطف طفلا 8 سنوات بمدينة بدر وهتك عرضه، داخل أحد العقارات المهجورة بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات أن " محمد. أ" 18 عاما خطف الطفل "إياد أمجد" 8 سنوات أمس الأحد، الساعة الثامنة مساء بأحد العقارات المهجورة بمدينة بدر، وقام المتهم بنزع بنطال الطفل محاولا اغتصابه، إلا أن صراخات الطفل جذبت أهالى المنطقة الذين قاموا بالقبض على المتهم، وتسليمه لقسم شرطة بدر.

واستمعت النيابة الْيوم، الاثنين، لأقوال الشهود فى الواقعة، وعدد من أهالى منطقة بدر، وأصحاب العقار الذى تمت به الواقعة، فيما اعترف الطفل أمام النيابة بصحة الواقعة قائلا: "عمو خدنى قالى هجبلك شكولاتة، وشالنى لحد العمارة، وقالى هتشوف حاجة حلوة، وقلعنى البنطلون فقعدت أعيط عشان عارف أن الحاجات دى عيب".

كان قسم أول مدينة بدر قد تلقى بلاغ من أهالى مدينة بدر بالقبض على شاب خطف طفل، وحاول هتك عرضه، فألقت قوات المباحث بالقسم القبض على الشاب، وتم تحرير المحضر اللازم وتحويل المتهم للنيابة لبدء التحقيق معه.