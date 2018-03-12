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تعمير سيناء فى مبادرة نسائية برعاية النائبة مايسة عطوة

الإثنين، 12 مارس 2018 01:00 ص
تعمير سيناء فى مبادرة نسائية برعاية النائبة مايسة عطوة حملة لأنك أمى





كتب محمود راغب
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أطلقت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، مبادرة "لأنك أمى" ردا للجميل لأم الدنيا مصر.
 
 
وتوجهت عطوة بالنداء إلى كل السيدات والعاملات والأمهات والشابات من أجل التبرع ولو بجنيه لصندوق تعمير سيناء.. فهذا أقل تكريم لأمنا الكبيرة مصر.
 
وأوضحت عطوة فى رسالتها قائلة: "إلى سيدات مصر، عظيمات مصر... عاملات مصر.. تحية لكن فى عيدكن.. عيد كل أم مصرية... عيد كل أم شهيد.. عيد أمهات مصر.
 
كنا قد أطلقنا مبادرة "لأنك أمى" ونحن على اعتاب عيد الأم.. ووجدنا أن أكبر تكريم يكون لأمنا كلنا.. مصرنا الحبيبة".
 
وتابعت "سنكرم مصر.. أم الدنيا.. وعندما يأتى التكريم من أمهات مصر... فيكون أعظم وأرقى تكريم.. وتحت مبادرة "لأنك أمى".. أطالبكن جميعا.. بتكريم أمنا "مصر" بأن نتبرع لها بـــ100جنيه ويتم وضعه بصندوق تنمية سيناء.
فما أعظم تكريم مصر.. أن يأتى من أمهات مصر".
 
وأردفت عطوة، أن المرأة العاملة وأولادها واحفادها يتسابقون بالتبرع لتعمير سيناء، موضحة أن حفل التبرع سيكون يوم 20 مارس فى احتفالية كبرى تشهدها سيدات مصر فى اتحاد نقابات عمال مصر.
 
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عمال مصر

مايسه عطوه

اتحاد عمال مص

سيناء




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