تعمير سيناء فى مبادرة نسائية برعاية النائبة مايسة عطوة

تعمير سيناء فى مبادرة نسائية برعاية النائبة مايسة عطوةالإثنين، 12 مارس 2018 01:00 ص
حملة لأنك أمى
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أطلقت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، مبادرة "لأنك أمى" ردا للجميل لأم الدنيا مصر.
وتوجهت عطوة بالنداء إلى كل السيدات والعاملات والأمهات والشابات من أجل التبرع ولو بجنيه لصندوق تعمير سيناء.. فهذا أقل تكريم لأمنا الكبيرة مصر.
وأوضحت عطوة فى رسالتها قائلة: "إلى سيدات مصر، عظيمات مصر... عاملات مصر.. تحية لكن فى عيدكن.. عيد كل أم مصرية... عيد كل أم شهيد.. عيد أمهات مصر.
كنا قد أطلقنا مبادرة "لأنك أمى" ونحن على اعتاب عيد الأم.. ووجدنا أن أكبر تكريم يكون لأمنا كلنا.. مصرنا الحبيبة".
وتابعت "سنكرم مصر.. أم الدنيا.. وعندما يأتى التكريم من أمهات مصر... فيكون أعظم وأرقى تكريم.. وتحت مبادرة "لأنك أمى".. أطالبكن جميعا.. بتكريم أمنا "مصر" بأن نتبرع لها بـــ100جنيه ويتم وضعه بصندوق تنمية سيناء.
فما أعظم تكريم مصر.. أن يأتى من أمهات مصر".
وأردفت عطوة، أن المرأة العاملة وأولادها واحفادها يتسابقون بالتبرع لتعمير سيناء، موضحة أن حفل التبرع سيكون يوم 20 مارس فى احتفالية كبرى تشهدها سيدات مصر فى اتحاد نقابات عمال مصر.
51ae7de7-251c-40b5-a0a1-c4af8820368c
54296dd4-cfd1-4577-b466-ed6760e87ea8
077767db-6f0d-4c40-b47f-6b79e9d53ef9
dfee9b53-46d8-405e-81ef-d752f4b84e32
f6b9871e-ec9b-4a66-a005-13041c834de7
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة