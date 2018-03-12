"تعمير بورسعيد": 80 مليون جنيه تكلفة توسعة طريق بورسعيد دمياط







بورسعيد- محمد فرج

أكدت المهندسة سلوى جمال الدين رئيس منطقة تعمير بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه يتم حاليا توسعة طريق بورسعيد / دمياط بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه تمهيد لنقل منفذ الجميل الجمركى لمواكبة المشروعات التنموية والسياحية.

ولفتت المهندسى سلوى أن منفذ الجميل الجمركى سينقل بجوار الكمين الأمنى غرب بورسعيد حيث يضم 6 حارات لتسيير حركة السيارات القادمة للمنفذ لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية بسهولة ويسر بعيدا عن التكدس لمواكبة التطور الصناعى.

وأكدت أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع التوسعات بعد إزالة كافة المعوقات المتمثلة فى نقل خطوط مرافق الكهرباء والغاز والمياه، تمهيدا لافتتاح الطريق مع الاحتفالات بعيد سناء.

اعمال التوسعه بالطريق







جانب من اعمال التوسعة



