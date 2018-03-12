تعرف على مصير طالب ابتز صديقته الخليجية بصور أهدتها له عبر "فيس بوك"







كتب كريم صبحى

قررت نيابة قسم أول مدينة نصر، إحالة طالب للمحاكمة بتهمة ابتزاز فتاة خليجية وتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى إذا لم يحصل منها على أموال.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من فتاة خليجية الجنسية اتهمت فيه شابا مصريا "طالب" بابتزازها عن طريق صور حصل عليها منها بموجب علاقة صداقة نشأت بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتبادلا بموجبها صورهما الشخصية.

وكشفت تحقيقات عمر محسن وكيل نيابة قسم أول مدينة نصر، عن أن المتهم حاول ابتزاز الفتاة والحصول على أموال منها مقابل عدم التشهير بها ونشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

بمداهمته ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم فى مدينة نصر، وبعرضه على النيابة قررت حبسه احتياطيا.