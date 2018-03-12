تعرف على آراء الفقهاء الأربعة فى حكم القنوت فى الفجر وفى غيره

تعرف على آراء الفقهاء الأربعة فى حكم القنوت فى الفجر وفى غيرهالإثنين، 12 مارس 2018 02:07 ص
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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ما حكم القنوت فى الفجر وفى غيره؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، موضحة آراء الفقهاء الأربعة.
1-الأحناف: يرون وجوب القنوت فى الوتر، ولا يقنت فى الفجر ولا غيره إلا فى النوازل فيقنت فى الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد فى النازلة.
2- المالكية: يرون أنه لا قنوت إلا فى صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع .
3- الشافعية: يرون أن القنوت فى صلاة الفجر مستحب ، ولا قنوت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان ولا قنوت فى غيره من الصلوات إلا فى النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.
4- الحنابلة: يرون أن القنوت فى الوتر ولا يقنت فى غيره إلا فى النوازل ويكون القنوت بعد الركوع .
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