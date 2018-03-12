تعرف على آراء الفقهاء الأربعة فى حكم القنوت فى الفجر وفى غيره







كتب لؤى على

ما حكم القنوت فى الفجر وفى غيره؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، موضحة آراء الفقهاء الأربعة.

1-الأحناف: يرون وجوب القنوت فى الوتر، ولا يقنت فى الفجر ولا غيره إلا فى النوازل فيقنت فى الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد فى النازلة.

2- المالكية: يرون أنه لا قنوت إلا فى صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع .

3- الشافعية: يرون أن القنوت فى صلاة الفجر مستحب ، ولا قنوت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان ولا قنوت فى غيره من الصلوات إلا فى النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.

4- الحنابلة: يرون أن القنوت فى الوتر ولا يقنت فى غيره إلا فى النوازل ويكون القنوت بعد الركوع .