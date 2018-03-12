تزويد الجيش الروسى بأسلحة ليزر قادرة على نزع سلاح العدو وتدمير أهداف معادية







موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف اليوم الاثنين، أنه تم تزويد الجيش الروسى العام الماضى بأسلحة ليزر قتالية قادرة على نزع أسلحة العدو وتدمير أهداف معادية للجيش.

وقال بوريسوف - فى تصريحات صحيفة، نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - إن "علماءنا النوويين تعلموا كيفية تركيز الطاقة المطلوبة لتدمير أسلحة العدو ذات الصلة على الفور فى لحظة واحدة".

وأضاف بوريسوف " أعتقد أن مجالات الإنجاز - ولا سيما فى مجال الأسلحة القائمة على مبادئ مادية جديدة - أحرزت تقدما".

من جهته دعا نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف اليوم الاثنين، القوى العالمية للتوصل إلى اتفاق يفرض قيودا متبادلة على نشر وتسويق أسلحة تقوم على مبادئ فيزيائية جديدة مبتكرة مثل أسلحة "الليزر" وغيرها.

وقال بوريسوف - فى تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "القوى العالمية بحاجة إلى الاتفاق على قيود متبادلة فى توزيع ونشر أسلحة تقوم على مبادئ فيزيائية جديدة مبتكرة، وعلى وجه الخصوص أسلحة الليزر.

وأضاف " أعتقد أن ديناميكية الإنجازات، لاسيما فى مجال الأسلحة القائمة على أساس مبادئ فيزيائية جديدة ومبتكرة، تزايدت بوتيرة مرتفعة فى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا أمر خطير جدا، وهذا أفضل وقت للتفاوض على معاهدات تضمن السلام على كوكبنا، الصغير والضعيف جدا".

وحول أحدث أنظمة الليزر المعتمدة فى الجيش الروسي، قال بوريسوف إن" هذا السلاح قادر على تعطيل سلاح العدو المحتمل".

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كشف فى رسالة إلى الجمعية الفيدرالية مطلع هذا الشهر، أن القوات الروسية المقاتلة تزودت بالفعل منذ عام 2017 بأنظمة ليزر قتالية، كما أظهرت لقطات مع تركيب ليزر قتالى روسى جديد.



