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الإثنين، 12 مارس 2018 10:09 ص
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تحرير 1367 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات مجهولة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 12 مارس 2018 09:54 ص
تحرير 1367 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات مجهولة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - صورة أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة من إدارة المرور بنطاق مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة قيادات المديرية، لتأكيد انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.
 
 
وأسفرت الحملة، عن تحرير 1367 مخالفه متنوعة، شملت حالة سير عكس الاتجاه حالات ضبط انتظار خاطئ، و129حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، و87 سيارة بدون رخصه قيادة، 77 سيارة بدون رخصه تسيير، 4 سيارات بدون لوحات، 51 ضبط توك توك، 20 دراجة نارية بدون لوحات، 989 مخالفة على نموذج 125 مرور . 
 
 
وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبرة، أسفرت عن فحص 9 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، تم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكا السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.

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