video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة فى العجوزة

الإثنين، 12 مارس 2018 01:32 م
تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة فى العجوزة مشاجرة-أرشيفية





كتب سليم على
إضافة تعليق

جدد قاضى معارضات محكمة جنح العجوزة، للمرة الثانية حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة بالعجوزة. 
 
تحقيقات إسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة كشفت أنه وأثناء وقوف "إبراهيم" شقيق المجنى عليه بدائرة القسم، لاحظ عاطلين يقومون بمضايقة فتاة أثناء سيرها بالشارع، وقاموا بسرقتها فى وضوح النهار وأمام المارة، فتوجه لهم واشتبك معهم فى محاولة منه للدفاع عن الفتاة واستعادة ما سرقوه منها. 
 
وأشارت التحقيقات إلى أن العاطلين "مصطفى.م" 20 سنة، و"مينا.ا" 19 سنة، استشاط غضبهما، وقررا الذهاب لجمع أصدقائهما والعودة مرة أخرى لشقيق المجنى عليه والانتقام منه، فى ذلك الوقت عرف المجنى عليه "بسام" 28 سنة سائق، أن شقيقه تشاجر مع عاطلين، فقرر الوقوف وانتظارهم لفض المشاجرة والدفاع عن شقيقه، وبالفعل أحضر العاطلين أصدقائهما اثنين آخرين ومعهم أسلحة بيضاء، وبمجرد وصولهم تصدى لهم "بسام" لكنهم سددوا له طعنة أسفل منطقة القلب أودت بحياته فى الحال.
 
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث قسم العجوزة تمكنت من خلال التحريات القبض على المتهمين الأربعة، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مقاول ونجله لاتهامهما بقتل شاب فى مشاجرة بالسويس

إصابة طالب وسائق فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

مصرع فتاه بالإسكندرية بعد مشاجرة مع زميلتها بسبب أعمال نظافة المنزل

جهود لضبط مسجلين شوها وجه شاب لمحاولته فض مشاجرة بينهما بكفر صقر بالشرقية

معاكسة فتاة تتسبب فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبة القتل

نيابه العجوزه




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة