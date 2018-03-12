تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة فى العجوزة







كتب سليم على

جدد قاضى معارضات محكمة جنح العجوزة، للمرة الثانية حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة بالعجوزة.

تحقيقات إسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة كشفت أنه وأثناء وقوف "إبراهيم" شقيق المجنى عليه بدائرة القسم، لاحظ عاطلين يقومون بمضايقة فتاة أثناء سيرها بالشارع، وقاموا بسرقتها فى وضوح النهار وأمام المارة، فتوجه لهم واشتبك معهم فى محاولة منه للدفاع عن الفتاة واستعادة ما سرقوه منها.

وأشارت التحقيقات إلى أن العاطلين "مصطفى.م" 20 سنة، و"مينا.ا" 19 سنة، استشاط غضبهما، وقررا الذهاب لجمع أصدقائهما والعودة مرة أخرى لشقيق المجنى عليه والانتقام منه، فى ذلك الوقت عرف المجنى عليه "بسام" 28 سنة سائق، أن شقيقه تشاجر مع عاطلين، فقرر الوقوف وانتظارهم لفض المشاجرة والدفاع عن شقيقه، وبالفعل أحضر العاطلين أصدقائهما اثنين آخرين ومعهم أسلحة بيضاء، وبمجرد وصولهم تصدى لهم "بسام" لكنهم سددوا له طعنة أسفل منطقة القلب أودت بحياته فى الحال.

وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث قسم العجوزة تمكنت من خلال التحريات القبض على المتهمين الأربعة، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.