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تجديد حبس عامل بتهمة قتل سائق فشل فى سرقته بمنطقة هضبة المقطم

الإثنين، 12 مارس 2018 02:25 م
تجديد حبس عامل بتهمة قتل سائق فشل فى سرقته بمنطقة هضبة المقطم محكمة-أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عامل بمصنع مواسير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق تاكسى فشل فى سرقته بالإكراه فى منطقة هضبة المقطم.

 

فيما يواصل المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع عامل بمصنع مواسير، بتهمة قتل سائق تاكسى فشل فى سرقته بالإكراه فى منطقة هضبة المقطم.

 

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استقل سيارة الضحية من منطقة عرب المعادى لمنطقة هضبة المقطم الوسطى، وعقب وصوله لمنطقة خالية من المواطنين هدده بسلاح أبيض من أجل الاستيلاء على أمواله، وعندما رفض سدد له 12 طعنة، ما جعل السيارة تسير بشكل غير منتظم لمسافة طويلة، بعد أن أغلق الضحية "لوك الأبواب" لمنع المتهم من الهرب.

 

وتبين من التحقيقات أن الأهالى عندما شاهدوا السيارة تتأرحج على الطريق، تمكنوا من إيقافها وضبط المتهم، حيث تبين أنه "عاطف.م" 21 سنة، يعمل بشركة لتصنيع المواسير، وأن الضحية "سيد.ح" 58 سنة كبير فنيين بمطار إمبابة، ويعمل سائق تاكسى، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته .

 

فيما طالبت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


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