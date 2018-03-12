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تجديد حبس المتهم الرئيسى فى شبكة تجارة الأعضاء البشرية بالمعصرة

الإثنين، 12 مارس 2018 02:00 م
تجديد حبس المتهم الرئيسى فى شبكة تجارة الأعضاء البشرية بالمعصرة محكمة - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان تجديد حبس "م.ر" 33 سنة عاطل المتهم الرئيسى فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية بالمعصرة 15 يوماً على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.

 

وكانت الأجهزة الأمنية فى القاهرة قد نجحت فى ضبط أحد الأشخاص بحلوان لاتهامه وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية باستقطاب رعايا إحدى الدول العربية من راغبى بيع وشراء الأعضاء البشرية داخل البلاد.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "م.ر" 33 سنة عاطل مقيم المعصرة حلوان، و"عبد الله.ن" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم حالياً بإحدى الدول الأوربية، أنشآ "مجموعة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمسمى "متبرعين كلىُ بمقابل مادى"، مستخدمين أسماء منتحلة، لاستقطاب رعايا إحدى الدول العربية من راغبى بيع وشراء الأعضاء البشرية، وجلبهم للبلاد والتوسط فى عمليات البيع والشراء، مقابل مبالغ مالية، مُتخذين فى ذلك العديد من الوسائل الاحتيالية حتى يكونا بمنأى عن ضبطهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبصحبته 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية"، وعثر بحوزتهم على مجموعة من المستندات والأشعة التحاليل الطبية التى تؤكد صحة ما أسفرت عنه التحريات .

 

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى من خلال الموقع المشار إليه، وقيامهما بشراء عضو الكلى بمبلغ ثمانية آلاف دولار، وبيعه بمبلغ إحدى عشر ألف دولار، واقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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