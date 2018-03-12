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تاجر وأسرته يتناولون سم فئران بالمحلة لاتهام زوجة شقيقه بسبب خلافات الميراث

الإثنين، 12 مارس 2018 01:29 م
تاجر وأسرته يتناولون سم فئران بالمحلة لاتهام زوجة شقيقه بسبب خلافات الميراث اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية





الغربية - عادل ضرة
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أقدم تاجر وزوجته ونجلهما على تناول سم فئران فى زجاجة مياه غازية بعدما اتفقوا فيما بينهم على ذلك لاتهام زوجه شقيقه بوضع السم لهم بسبب الخلاف على الميراث، وتم كشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود واعترف المتهمين بارتكابها.

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة بورود إشارة من مستشفى المحلة العام بوصول أشرف محمود إبراهيم 42 سنة تاجر مقيم قرية عياش مركز المحلة وزوجته دعاء رضا حسن، ونجلهما محمد 12 سنة طالب مصابين بحالة تسمم، وبسؤالهما إدعا قيام نجلهما بوضع سم فئران بزجاجة كوكاكولا بتحريض من صباح على الهاشمى زوجة شقيق الأول بسبب الخلاف على الميراث.

 

وتم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث مركز المحلة.

 

وتوصلت التحريات لقيام الأول والثانية بتكليف نجلهما الثالث بشراء سم فئران من متجر بالقرية وقاموا بوضع كمية بسيطة من السم فى زجاجات كوكاكولا وتناولا وحدثت إصابتهم بقصد اتهام زوجة شقيق الأول على غير الحقيقة لخلافات بينهم بسبب الميراث واعترفا بارتكابها تحرر المحضر 17540 جنح مركز المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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