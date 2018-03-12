تأجيل محاكمة 15 إخوانى فى أحداث عنف بالمنيا لـ18 و19 مارس الجارى

تأجيل محاكمة 15 إخوانى فى أحداث عنف بالمنيا لـ18 و19 مارس الجارىالإثنين، 12 مارس 2018 04:24 م
محكمة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 15 متهمًا من عناصر الإخوان متورطين فى أحداث عنف وقعت بمركزى المنيا وديرمواس إلى يوم 18 مارس الجارى.
ونظرت المحكمة 4 قضايا، الأولى تتعلق بإعادة محاكمة 5 متهمين متورطين فى أحداث قسم المنيا، وتأجلت إلى يوم 18 من مارس الجارى لاستكمال المرافعة، والثانية تتعلق بإعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث اقتحام قسم شرطة ديرمواس، والثالثة الرابعة تتعلق بإعادة محاكمة متهمين فى اقتحام السجل المدنى وقسم شرطة مغاغة وتم التأجيل إلى 19 من ذات الشهر لاستكمال المرافعة.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين فى مارس 2015 إلى المحكمة العسكرية، وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة.
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