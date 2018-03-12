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تأجيل محاكمة "بديع" و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد لجلسة 15 أبريل

الإثنين، 12 مارس 2018 01:10 م
تأجيل محاكمة "بديع" و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد لجلسة 15 أبريل المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"لجلسة 15 أبريل المقبل ولاستكمال سماع شهود الاثبات وقررت ضبط وإحضار 3 شهود.
 
وفور بدء الجلسة اثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم ، وقال رئيس المحكمة أن عضو يمين هيئة المحكمة اصابه مرض وتعذر عن الحضور وخير الدفاع ما بين التأجيل والاستمرار بحضور عضو منتدب فقرر الدفاع  التأجيل لحين تماثل العضو للشفاء .
 
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
 
 

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تأجيل إعادة محاكمة بديع و12 آخرين بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ12 مارس

جنايات القاهرة

بديع

معهد امناء الشرطة

الحوادث اليوم




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