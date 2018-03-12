تأجيل استئناف النيابة على براءة المتهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ23 إبريل







كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنح مستأنف أطفيح، تأجيل استئناف النيابة على براءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث أطفيح"، من تهمة التجمهر لجلسة 23 أبريل، لإعلام باقى المتهمين باستئناف النيابة.

وكانت محكمة الجنح أصدرت حكما بحبس 19 متهما سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمهم 500 جنيه، فيما قضت بتغريم المتهم القبطى 360 ألف جنيه لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة الجمعة متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسى والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها الى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الاعتداء على الكنيسة، وأحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات فى القضية، ووجهت للمتهمين اتهامات التجمهر والتحريض على العنف والاعتداء على ملكية خاصة، فضلاً عن اتهام مالك العقار بتحويله لمنشأة دينية دون ترخيص، وفور انتهاء التحقيقات احالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

فيما أحالت النيابة أحد المتهمين الـ"حدث" إلى محكمة الأحداث بالجيزة، والتى أصدرت حكماً برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وأمانة سر كريم مصطفى، بإيداعه أحدى دور رعايا الأطفال لحين بلوغه السن القانونية.