"بي بى سى" تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحفييها فى إيران







(رويترز)

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الإثنين إنها تلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية صحفييها فى إيران بعدما قالت إن الاضطهاد والمضايقات من جانب السلطات الإيرانية تزايدت حدتهما فى 2017.

وقال مدير عام (بي.بي.سي) تونى هول فى بيان "تتخذ بي.بي.سى خطوة لم يسبق لها مثيل باللجوء إلى الأمم المتحدة لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها تم تجاهلها تماما".

وأضاف "فى الحقيقة، تفاقم خلال السنوات التسع الماضية العقاب الجماعى لصحفيى خدمة بي.بي.سى الفارسية وأسرهم".

وفى ديسمبر كانون الأول، قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إنه أثار مسألة "المضايقات الرسمية للصحفيين الذين يعملون فى خدمة بي.بي.سى الفارسية وأسرهم داخل إيران" مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف عندما زار طهران.

وقالت (بي.بي.سي) إن صحفيين فى لندن يعملون لحساب خدمتها الفارسية، وهى جزء من خدمتها الدولية، وأسرهم فى إيران تم استهدافهم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائية فى 2009.