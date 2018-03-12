video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"بي بى سى" تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحفييها فى إيران

الإثنين، 12 مارس 2018 05:06 ص
"بي بى سى" تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحفييها فى إيران شبكة bbc





(رويترز)
إضافة تعليق

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الإثنين إنها تلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية صحفييها فى إيران بعدما قالت إن الاضطهاد والمضايقات من جانب السلطات الإيرانية تزايدت حدتهما فى 2017.

وقال مدير عام (بي.بي.سي) تونى هول فى بيان "تتخذ بي.بي.سى خطوة لم يسبق لها مثيل باللجوء إلى الأمم المتحدة لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها تم تجاهلها تماما".

وأضاف "فى الحقيقة، تفاقم خلال السنوات التسع الماضية العقاب الجماعى لصحفيى خدمة بي.بي.سى الفارسية وأسرهم".

وفى ديسمبر كانون الأول، قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إنه أثار مسألة "المضايقات الرسمية للصحفيين الذين يعملون فى خدمة بي.بي.سى الفارسية وأسرهم داخل إيران" مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف عندما زار طهران.

وقالت (بي.بي.سي) إن صحفيين فى لندن يعملون لحساب خدمتها الفارسية، وهى جزء من خدمتها الدولية، وأسرهم فى إيران تم استهدافهم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائية فى 2009.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

BBC: الشرطة البريطانية تحقق فى دعوات للمشاركة بيوم "عاقبوا المسلمين"

"الأمور المستعجلة" تنظر دعوى إغلاق مكتب BBC لبثه أخبارا كاذبة 10 أبريل

بي بى سى

BBC

إيران

الأمم المتحدة




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة