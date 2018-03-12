بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى السودان

بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى السودانالإثنين، 12 مارس 2018 05:40 م
بوتين
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أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين فلاديمير جيلتوف سفيرا جديدا لروسيا لدى السودان.
وجاء فى مرسوم رئاسى روسي، اليوم الاثنين، أنه تم تعيين فلاديمير جيلتوف سفيرا فوق العادة ومفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية السودان .
وكان جيلتوف يعمل فى قسم دول إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية.
يشار إلى أن السودان وروسيا أسستا لجنة وزارية موسعة مشتركة فى عام 2013، تضم وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والنقل والمواصلات والثروة المعدنية والحيوانية والبحث العلمى والتعليم العالى والأبحاث الجيولوجية الأرضية، وتدخل فى مهام هذه اللجنة التشاور السياسى والأمنى والعسكري، وتُعقد سنويا اجتماعات وزارية مشتركة بين البلدين، حيث جرى الاجتماع الأخير فى الخرطوم خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2017.
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