بوتين: على بريطانيا الكشف عن خبايا الهجوم على الجاسوس قبل الحديث مع روسيا

بوتين: على بريطانيا الكشف عن خبايا الهجوم على الجاسوس قبل الحديث مع روسياالإثنين، 12 مارس 2018 03:37 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (رويترز)
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ذكر مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) على موقع للتواصل الاجتماعى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال اليوم الاثنين، إن بريطانيا يجب أن تكشف حقيقة ما حدث لجاسوس روسى سابق تعرض للتسمم بغاز للأعصاب فى جنوب انجلترا قبل أن تتحدث إلى روسيا.
ويرقد العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فى المستشفى فى حالة خطيرة منذ الرابع من مارس، عندما عثر عليهما فاقدى الوعى أمام مركز تجارى فى مدينة سالزبرى فى جنوب انجلترا.
ونسب مراسل (بى.بى.سى) ستيف روزنبرج إلى بوتين قوله عندما سئل عن التسمم المزعوم "عليكم أن تكشفوا حقيقة ما حدث هناك، وبعدها سنبحث الأمر".
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