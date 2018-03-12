بسام راضى: زيارة رئيس المدرسة الفرنسية للإدارة لمصر هى الأولى له خارج فرنسا

بسام راضى: زيارة رئيس المدرسة الفرنسية للإدارة لمصر هى الأولى له خارج فرنساالإثنين، 12 مارس 2018 08:48 م
السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة
كتب إبراهيم حسان
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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة التى قام بها رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة ENA إلى مصر، هى الأولى له خارج فرنسا.
وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه المحامى خالد أبو بكر، عبر قناة الحياة، أن رئيس المدرسة الفرنسية للإدارة اطلع على الأكاديمية المصرية، وأبدى إعجابه الشديد بها، مشيرا إلى أن الأكاديمية المصرية أخرجت ثلاث دفعات بمعدل 500 فى كل دفعة، وفى المستقبل القريب ستأتى إلى الأكاديمية كوادر فرنسية للاستفادة من الخبرة الفرنسية بشكل كامل.
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