بريطانيا تستدعي سفير موسكو على خلفية تسميم الجاسوس الروسي فى انجلترا







كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "ON live"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن بريطانيا تستدعى السفير الروسى على خلفية الاعتداء الذى تعرض له الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال.