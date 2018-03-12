"بروموميديا" تستحوذ على حقوق الإعلان الرقمية على "مباشر دوت إنفو" حتى 2021







أعلنت شركة "بروموميديا" عن توقيعها لعقد شراكة حصرى لمدة ثلاث سنوات وحتى عام 2020-2021 مع مؤسسة "مباشر ميديا"، الشركة الرائدة عربيا وإقليما فى مجال صناعة المحتوى الإعلامى والمالى .

وتحصل "برومو ميديا" على حقوق الإعلان الرقمى الحصرية على موقع "مباشر دوت إنفو" التابع لمؤسسة "مباشر ميديا"، حسب نص عقد الشراكة، حيث تأتى هذه الشراكة فى إطار استراتيجية "برومو ميديا" التوسعية للعام الجديد والتى تتضمن عقد المزيد من الشراكات مع أهم المؤسسات فى المجال الدعائى والإعلامى والإعلانى وإنتاج المحتوى الرقمي.

ويعد موقع "مباشر دوت إنفو" واحدًا من أهم وأكبر المواقع التى تنتج محتوى اقتصادى متخصص بالمنطقة، حيث أنه المصنف الأول فى مصر والثانى على مستوى منطقة الخليج العربى فى قطاع الاقتصاد والتداول المالى وأسواق المال والأعمال وأخبار المستثمرين.

وتدعم الشراكة جهود "بروموميديا" لتعزيز مكانتها وتوسعها فى مجال إنتاج المحتوى الرقمى، بالإضافة إلى مجال الديجيتال ميديا فى مصر والعالم العربي.

وتعد "بروموميديا" واحدة من أهم الكيانات الإعلانية والتسويقية التى تستثمر فى مجال الديجيتال ميديا فى العالم العربى، والتى تأسست قبل 10 سنوات، وطوال فترة عملها فى السوق المصرى والعربى قامت بعقد عدد من الشراكات الناجحة فى مجال الإعلام والديجيتال ميديا، هذا إلى جانب اتفاقيات التعاون المشترك مع منصات صحفية هامة مثل جريدة "اليوم السابع" وموقع "دوت مصر".

فيما يعد موقع مباشر دوت انفو، "معلومات مباشر"، الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدم الخدمات باللغة العربية والإنجليزية ويقوم بتغطية البورصات والاقتصادات العربية تغطية شاملة من خلال الأخبار، والتقارير، وأدوات التحليل والعديد من الأدوات التى تساعد المستثمرين، حيث يحظى مباشر دوت انفو بأكثر من 1.5 مليون زائر ونحو 4 ملايين زيارة شهريا على مستوى العالم، وذلك للحصول على المعلومات التى تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث يقوم الموقع بتغطية أكثر من 12 سوق مال عربى .