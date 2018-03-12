"بروموميديا" تستحوذ على حقوق إعلان "مباشر دوت إنفو" حتى 2021







أعلنت شركة "بروموميديا" عن توقيعها لعقد شراكة حصرى لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2020-2021 مع مؤسسة "مباشر ميديا" الشركة الرائدة عربيا وإقليما فى مجال صناعة المحتوى الإعلامى والمالى.

وينص عقد الشراكة على حصول "برومو ميديا" على حقوق الإعلان الرقمى الحصرية على موقع "مباشر دوت إنفو" التابع لمؤسسة "مباشر ميديا".

وتأتى هذه الشراكة فى إطار استراتيجية "برومو ميديا" التوسعية للعام الجديد، التى تتضمن عقد المزيد من الشراكات مع أهم المؤسسات فى المجال الدعائى والإعلامى والإعلانى وإنتاج المحتوى الرقمى.

ويعد موقع "مباشر دوت إنفو" واحدًا من أهم وأكبر المواقع التى تنتج محتوى اقتصاديا متخصصا بالمنطقة، حيث إنه المصنف الأول فى مصر والثانى على مستوى منطقة الخليج العربى فى قطاع الاقتصاد والتداول المالى وأسواق المال والأعمال وأخبار المستثمرين.

وستدعم هذه الشراكة جهود "بروموميديا" لتعزيز مكانتها وتوسعها فى مجال إنتاج المحتوى الرقمى، بالإضافة إلى مجال الديجيتال ميديا فى مصر والعالم العربى.

"بروموميديا" واحدة من أهم الكيانات الإعلانية والتسويقية التى تستثمر فى مجال الديجيتال ميديا فى العالم العربى، والتى تأسست قبل 10 سنوات، وطوال فترة عملها فى السوق المصرية والعربية قامت بعقد عدد من الشراكات الناجحة فى مجال الإعلام والديجيتال ميديا، هذا إلى جانب إتفاقيات التعاون المشترك مع منصات صحفية مهمة مثل جريدة "اليوم السابع" وموقع "دوت مصر".

ويعد موقع مباشر دوت إنفو "معلومات مباشر" الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يقدم الخدمات باللغة العربية والإنجليزية ويقوم بتغطية البورصات والاقتصادات العربية تغطية شاملة من خلال الأخبار، والتقارير، وأدوات التحليل والعديد من الأدوات التى تساعد المستثمرين.

ويحظى مباشر دوت إنفو بأكثر من 1.5 مليون زائر ونحو 4 ملايين زيارة شهريا على مستوى العالم، وذلك للحصول على المعلومات التى تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث يقوم الموقع بتغطية أكثر من 12 سوق مال عربى.