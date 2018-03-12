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برلسكونى: الديمقراطيون لا يقدمون الدعم اللازم لتشكيل حكومة جديدة فى إيطاليا

الإثنين، 12 مارس 2018 03:30 م
برلسكونى: الديمقراطيون لا يقدمون الدعم اللازم لتشكيل حكومة جديدة فى إيطاليا سيلفيو برلسكونى





كتبت فاطمة شوقى
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قال زعيم حزب "فورزا إيطاليا" سيلفيو برلسكونى: "أنا مقتنع أن إيطاليا تحتاج إلى حكومة فى أقرب وقت ممكن، وأن هذه الحكومة لا يجب أن تكون انعكاسًا للتحالف الذى ساد فى الانتخابات".

ووفقًا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية فقد أضاف برلسكونى: "الديمقراطيون لا يقدمون الدعم اللازم لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما ينذر بخطر وتهديد واضح لمستقبل إيطاليا، ولذلك فلابد من اتباع خارطة الطريق التى ستؤدى إلى تشكيل حكومة فى أقرب وقت وانتخاب رئيسى مجلس النواب ومجلس الشيوخ".

وأكد برلسكونى أنه لا للعودة إلى صناديق الاقتراع مرة آخرى، حيث أن ذلك سيثير العديد من الفوضى والمشاكل، والحل يكمن فى أيدى الديمقراطيين فى تشكيل حكومة فى أقرب وقت".

وأشار برلسكونى إلى أن " تحالف اليمين الذى ساد فى الانتخابات هو نحن، وليس حركة خمس نجوم، على الرغم من أنها حققت نتيجة إيجابية"، موضحًا أنه "للقيام بذلك يجب إيجاد الأرقام التى تمكن من الحكم فى البرلمان، وآمل أن يكون هناك برلمانيون وقوى سياسية مسئولة ومستعدة للقيام بهذا".

وبشأن المنافسة القائمة فى يمين الوسط، أوضح رئيس الوزراء الأسبق أنه "مع الاحترام الكامل لاتفاقاتنا، سندعم باخلاص محاولة "زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفين" لإنشاء حكومة"، مضيفًا: أنا على قناعة بأنه سوف ينجح، ومن جهتى كزعيم لفورزا إيطاليا سأدعمه ميدانيا لضمان تكامل التحالف، والالتزام بتعهداتنا مع الناخبين".


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